В Челябинске уголовное дело по факту хищения денег дольщиков ЖК "Яркая жизнь" передано в ГСУ областного полицейского главка

В Челябинске уголовное дело по факту хищения денег дольщиков ЖК "Яркая жизнь" передано в следственную часть ГСУ областного полицейского главка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В связи со сложностью расследования уголовного дела Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области и региональной прокуратурой принято совместное решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в следственную часть ГСУ областного полицейского главка. Для раскрытия данного преступления создана специализированная следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников", - говорится в сообщении.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в ноябре по обстоятельствам хищения денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов в Курчатовском районе.

Речь идет о многоквартирных домах микрорайона "Яркая жизнь" со строительными номерами 3, 6, 7, 8, расположенных в микрорайоне № 51А жилого района №11 Краснопольской площадки №1 в Курчатовском районе Челябинска.

Дома в установленные сроки не построили, документы по вводу в эксплуатацию не оформили, в соответствии с договорами долевого участия помещения по актам приема-передачи участникам долевого строительства не передали, а денежные средства направили на иные цели, не связанные с возведением жилых домов. Причиненный ущерб составляет более 1 млн рублей.