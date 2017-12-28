Уралец заплатил 250 тысяч рублей долгов по алиментам, чтобы слетать в Египет на Новый год

Судебные приставы запретили выезжать за границу жителю Екатеринбурга, который хотел отправиться туда на Новый год. Поводом стала крупная сумма задолженности по алиментам. В итоге должнику все же пришлось заплатить.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, еще с августа 2016 года мужчина перестал выплачивать алименты двум своим детям. Поскольку сумма задолженности горе-отца только росла, судебный пристав-исполнитель вынес постановление, ограничивающее должника в праве выезда из страны.

"На Новый год неплательщик решил порадовать себя туристической поездкой в жаркий Египет. Но, вспомнив о своем ограничении в праве выезда за пределы РФ, должник принял правильное решение и полностью выплатил задолженность по алиментным обязательствам на общую сумму порядка 250 тыс. руб.", - рассказали в службе судебных приставов.

Там напомнили, что всего в Свердловской области в этом году были ограничены в праве выезда за пределы страны около 70 тыс. человек, их совокупный долг составляет порядка 60 млрд руб. Из них 12 тыс. жителей являются недобросовестными родителями, имеющими задолженность на общую сумму 2 млрд руб. в пользу несовершеннолетних детей. По данным УФССП, в 2017 году за возможность выехать за границу 2 тыс. 256 человек рассчитались со своими долгами на сумму свыше 371 млн руб.