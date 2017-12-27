На Среднем Урале судебные приставы за долги арестовали коллекционные ружья

Судебные приставы Первоуральского районного отдела арестовали коллекционные ружья у должника по налогам.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, мужчина, задолжавший по налогу за имущество порядка 170 тыс. руб., не торопился погашать задолженность. В ходе рейдовых мероприятий у должника были обнаружены огнестрельные, в том числе коллекционные, ружья марок "Мосберг", "Густав Геншоу", "Браунинг", карабин ОП СКС и винтовка "Биатлон 7-2". В отношении данного имущества был составлен акт описи и ареста.

"Всего в ходе рейда по налоговым сборам судебными приставами Свердловской области было совершено более 10 тысяч выходов, взыскано более 10,5 миллионов рублей. В рамках 140 производств наложены аресты, вручено порядка двух тысяч требований об исполнении решения суда", - отметили в ведомстве.

Напомним, в марте этого года судебные приставы произвели первый арест оружия на Среднем Урале. Среди арестованного оказались ружья, карабины, винтовки и пистолеты.