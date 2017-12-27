Холманских собрал в Москве губернаторов для подписания соглашения о социально-экономическом развитии регионов УрФО

В Москве на совещании в полпредстве Уральского федерального округа подписано окружное трёхстороннее соглашение между профсоюзами, работодателями и полномочным представителем президента РФ в УрФО на 2018-2020 гг., передает корреспондент Накануне.RU.

Свои подписи под соглашением поставили полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских, глава Координационного Совета отделений РСПП в УрФО Александр Чуваев и депутат Госдумы, глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

В церемонии приняли участие глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, а также главы ряда регионов округа - в частности губернатор Тюменской области Владимир Якушев, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, глава ХМАО-Югры Наталья Комарова, глава Курганской области Алексей Кокорин.

Соглашение подписано уже в пятый раз. Как отметил на совещании Холманских, с 2009 года этот механизм показывает свою эффективность и востребованность. По его мнению, заключение таких соглашений "по праву считается золотым стандартом" во взаимоотношениях между наемными работниками, работодателями и профсоюзами, что демонстрирует и опыт УрФО.

"Реализация таких соглашений даёт действенный результат, главный из которых - улучшение положения наёмных работников", - отметил уральский полпред .

Он напомнил, что период действия предыдущего соглашения пришелся "на сложные для экономики времена-2015-2017 гг". "Тем не менее нам удалось не допустить снижения уровня жизни жителей УрФО. Если в 2015-2016 годы реальная зарплата жителей округа уменьшалась, то в текущем году тенденцию удалось изменить. За январь - сентябрь текущего года зарплаты по округу возросли на 1,6%", - отчитался полпред.

Также он указал на снижение показателей безработицы и объема задолженности по зарплате, в чем, по его словам, немалую роль сыграло и это трехстороннее соглашение о социально-экономическом развитии регионов округа.

"Трехстороннее соглашение не только защищает интересы трудящихся , но и помогает активизировать деятельность профсоюзов", - подчеркнул он, отметив, что в Уральском федеральном округе профсоюзное движение объединяет почти 2 млн человек.

Кроме того, Холманских обратил внимание, что совещание по подписанию этого соглашения "происходит в особый исторический момент", когда остается меньше трёх месяцев до выборов президента РФ. Полпред президента УрФО напомнил, что накануне на собрании инициативная группа поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы главы государства в 2018 г. "Его кандидатуру поддержали представители практически всех профессиональных, возрастных и социальных групп российского общества. Уверен, что это закономерно, потому что курс президента отражает коренные интересы всего народа. Свою поддержку главе государства выразили и профсоюзы, и представители бизнес-сообщества. Надеюсь, коллеги, на вашу активную позицию в ходе избирательной кампании", - сказал Холманских.

Участников собрания он призвал активизировать работу по привлечению граждан на избирательные участки. "Расклад сил и симпатий накануне выборов очевиден, однако крайне важно чтобы предстоящее голосование было легитимным. Чем больше граждан придёт на избирательные участки, тем более убедительным и ямным станет выбор народа. Здесь большая надежда на вас", - сказал чиновник.

В свою очередь председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в ходе совещания отметил, что подписанное соглашение на ближайшие три года является "естественным и разумным дополнением и интегратором в рамках округа всех тех соглашений, которые есть на каждом предприятии, в каждом регионе". Он сообщил, что технически готово и федеральное трехлетнее соглашение между сторонами, и ожидается, что его торжественное подписание с участием президента РФ состоится в конце января.

По мнению Шмакова, такой документ является еще одним важным каналом, который позволяет оценить, как развиваются трудовые отношения, какое наблюдается положение с доходами в округе, а также довести проблемы до главы государства.

Комментируя цель соглашения, глава Координационного Совета отделений РСПП в УрФО Александр Чуваев указал на важность наличия баланса интересов в нем. "Без баланса ни бизнес, ни регионы, ни округ, ни наемные работники не могут развиваться. Округ при исполнении этого соглашения получает импульс социально-экономическому развитию. Бизнес получает импульс развитию, наемные работники получают достойные условия труда и возможность развиваться", - сказал он.

Профсоюзы со своей стороны назвали это соглашения важным политическим документов, который они намерены использовать в своей ежедневной работе.

Так, Ветлужских акцентировал внимание на то, что соглашение подписывается в срок, и с 1 января оно уже должно вступить в силу, за содействие этому процессу он поблагодарил глав регионов, которые проявляют "политическую волю" для реализации документа. "Принципиальные вещи в соглашении все заложены - это занятость, работа с молодежью, достойная зарплата, высокопроизводительные рабочие места. Но принципиально важны и идеологические позиции, которые заявлены в соглашении… Считаю, что мы в Уральском федеральном округе должны выигрывать конкуренцию через благосостояние трудящихся, высококвалифицированные кадры… Также закреплено, что мы не приемлим ликвидацию профсоюзных организаций различными силовыми метолами и заявляем правила ведения цивилизованного диалога в спорных моментах", - прокомментировал Ветлужских.

Таким образом, и профсоюзы берут на себя обязательства помогать развитию предприятий, согласно соглашению о социально-экономическом развитии регионов округа.