Холманских собрал в Москве губернаторов для подписания соглашения о социально-экономическом развитии регионов УрФО

в этот день
28.12.17
00:20
В Екб.02:20
Финал Года экологии: из Красной книги убрали популярные у браконьеров виды животных
Чемезов рассказал о сроках объединения "Уралвагонзавода" и "Курганмашзавода"
В историческом парке "Россия – моя история" нашли несуществующие цитаты Ленина и Сталина
Главное
Крупнейший обмен пленными в Донбассе завершен. Украина обманула

Тема дня
"Подобных Аверьянову в нашей стране – тысячи" Сегодня в Москве на кондитерской фабрики "Меньшевик" произошла стрельба, входе которой был убит один из участников конфликта, а стрелявшим, по версии следствия, оказался экс-директор фабрики Илья Аверьянов. Затем стала поступать информация, что Аверьянов забаррикадировался на предприятии и даже сумел сделать по телефону заявление для СМИ, в котором эмоционально говорит о том, что его подвигло на такой шаг.
27.12.2017
происшествия  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 12


"Иностранные инвесторы бегут не от санкций, а из-за бездействия наших экономических властей" Уходящий год называют самым провальным для российских фондов с точки зрения привлечения иностранных инвестиций со времен введения санкций. Так, в 2017 г. зарубежные инвесторы вывели с российского рынка почти 900 млн долларов, из-за чего наша страна оказалась аутсайдером среди стран БРИКС.
27.12.2017
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Госдуме решили снять с россиян "груз долгов"
Юрий Болдырев выступил с обращением к КПРФ
Съезд народно-патриотических сил "выдвинул" Болдырева в президенты. Грудинин отсутствовал из-за проверки в совхозе
Геннадий Зюганов предложил выдвинуть в президенты от КПРФ Павла Грудинина
Путин в Кремле встретился с российскими олигархами
КПРФ объявила о выдвижении Грудинина на выборы президента в 2018 году
Грудинин рекомендован президиумом ЦК КПРФ в качестве кандидата на президентские выборы
Число жалеющих о распаде СССР россиян достигло максимума за восемь лет
Голосование
Верите ли Вы, что в стране начался экономический рост, повысились доходы граждан?

Да, по себе и знакомым вижу, что это так

Роста нет, как и падения

Это не так, мое экономическое положение за последнее время только ухудшилось


Результаты 1598

Холманских собрал в Москве губернаторов для подписания соглашения о социально-экономическом развитии регионов УрФО
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

соглашение с профсоюзами, губернаторы УрФО (2017) | Фото: Накануне.RU

В Москве на совещании в полпредстве Уральского федерального округа подписано окружное трёхстороннее соглашение между профсоюзами, работодателями и полномочным представителем президента РФ в УрФО на 2018-2020 гг., передает корреспондент Накануне.RU.

Свои подписи под соглашением поставили полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских, глава Координационного Совета отделений РСПП в УрФО Александр Чуваев и депутат Госдумы, глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

В церемонии приняли участие глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, а также главы ряда регионов округа - в частности губернатор Тюменской области Владимир Якушев, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, глава ХМАО-Югры Наталья Комарова, глава Курганской области Алексей Кокорин.

соглашение с профсоюзами, губернаторы УрФО(2017)|Фото: Накануне.RU

Соглашение подписано уже в пятый раз. Как отметил на совещании Холманских, с 2009 года этот механизм показывает свою эффективность и востребованность. По его мнению, заключение таких соглашений "по праву считается золотым стандартом" во взаимоотношениях между наемными работниками, работодателями и профсоюзами, что демонстрирует и опыт УрФО.

"Реализация таких соглашений даёт действенный результат, главный из которых - улучшение положения наёмных работников", - отметил уральский полпред .

Он напомнил, что период действия предыдущего соглашения пришелся "на сложные для экономики времена-2015-2017 гг". "Тем не менее нам удалось не допустить снижения уровня жизни жителей УрФО. Если в 2015-2016 годы реальная зарплата жителей округа уменьшалась, то в текущем году тенденцию удалось изменить. За январь - сентябрь текущего года зарплаты по округу возросли на 1,6%", - отчитался полпред.

Дмитрий Кобылкин, Наталья Комарова(2017)|Фото: Накануне.RU

Алексей Кокорин, Владимир Якушев, Михаил Шмаков, Дмитрий Кобылкин, Наталья Комарова(2017)|Фото: Накануне.RU

Также он указал на снижение показателей безработицы и объема задолженности по зарплате, в чем, по его словам, немалую роль сыграло и это трехстороннее соглашение о социально-экономическом развитии регионов округа.

"Трехстороннее соглашение не только защищает интересы трудящихся , но и помогает активизировать деятельность профсоюзов", - подчеркнул он, отметив, что в Уральском федеральном округе профсоюзное движение объединяет почти 2 млн человек.

соглашение с профсоюзами, Игорь Холманских, губернаторы УрФО, Шмаков Михаил(2017)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, Холманских обратил внимание, что совещание по подписанию этого соглашения "происходит в особый исторический момент", когда остается меньше трёх месяцев до выборов президента РФ. Полпред президента УрФО напомнил, что накануне на собрании инициативная группа поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы главы государства в 2018 г. "Его кандидатуру поддержали представители практически всех профессиональных, возрастных и социальных групп российского общества. Уверен, что это закономерно, потому что курс президента отражает коренные интересы всего народа. Свою поддержку главе государства выразили и профсоюзы, и представители бизнес-сообщества. Надеюсь, коллеги, на вашу активную позицию в ходе избирательной кампании", - сказал Холманских.

Участников собрания он призвал активизировать работу по привлечению граждан на избирательные участки. "Расклад сил и симпатий накануне выборов очевиден, однако крайне важно чтобы предстоящее голосование было легитимным. Чем больше граждан придёт на избирательные участки, тем более убедительным и ямным станет выбор народа. Здесь большая надежда на вас", - сказал чиновник.

Алексей Кокорин, Владимир Якушев, Михаил Шмаков(2017)|Фото: Накануне.RU

В свою очередь председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в ходе совещания отметил, что подписанное соглашение на ближайшие три года является "естественным и разумным дополнением и интегратором в рамках округа всех тех соглашений, которые есть на каждом предприятии, в каждом регионе". Он сообщил, что технически готово и федеральное трехлетнее соглашение между сторонами, и ожидается, что его торжественное подписание с участием президента РФ состоится в конце января.

По мнению Шмакова, такой документ является еще одним важным каналом, который позволяет оценить, как развиваются трудовые отношения, какое наблюдается положение с доходами в округе, а также довести проблемы до главы государства.

Комментируя цель соглашения, глава Координационного Совета отделений РСПП в УрФО Александр Чуваев указал на важность наличия баланса интересов в нем. "Без баланса ни бизнес, ни регионы, ни округ, ни наемные работники не могут развиваться. Округ при исполнении этого соглашения получает импульс социально-экономическому развитию. Бизнес получает импульс развитию, наемные работники получают достойные условия труда и возможность развиваться", - сказал он.

Чуваев, Холманских, Ветлужских(2017)|Фото: Накануне.RU

Профсоюзы со своей стороны назвали это соглашения важным политическим документов, который они намерены использовать в своей ежедневной работе.

Так, Ветлужских акцентировал внимание на то, что соглашение подписывается в срок, и с 1 января оно уже должно вступить в силу, за содействие этому процессу он поблагодарил глав регионов, которые проявляют "политическую волю" для реализации документа. "Принципиальные вещи в соглашении все заложены - это занятость, работа с молодежью, достойная зарплата, высокопроизводительные рабочие места. Но принципиально важны и идеологические позиции, которые заявлены в соглашении… Считаю, что мы в Уральском федеральном округе должны выигрывать конкуренцию через благосостояние трудящихся, высококвалифицированные кадры… Также закреплено, что мы не приемлим ликвидацию профсоюзных организаций различными силовыми метолами и заявляем правила ведения цивилизованного диалога в спорных моментах", - прокомментировал Ветлужских.

Чуваев, Холманских, Ветлужских(2017)|Фото: Накануне.RU

Чуваев, Холманских, Ветлужских(2017)|Фото: Накануне.RU

Таким образом, и профсоюзы берут на себя обязательства помогать развитию предприятий, согласно соглашению о социально-экономическом развитии регионов округа.

Другие новости по темам: УРФО, соглашение, Игорь Холманских, полпред
27.12.2017 19:12 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:12 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Холманских собрал в Москве губернаторов для подписания соглашения о социально-экономическом развитии регионов УрФО
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+