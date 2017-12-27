На Южном Урале обвиняемого в нападении на мирового судью заключили под стражу

Суд заключил под стражу до 25 февраля обвиняемого в нападении на мирового судью судебного участка № 1 Еманжелинска. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, инцидент произошел вечером 19 декабря возле одного из домов на улице Северная в Еманжелинске. Неизвестный нанес несколько ударов руками и ножевое ранение мировому судье. Женщина была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как стабильное.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Арестовать обвиняемого просил следователь, указывая на то, что в настоящее время идет сбор доказательств по уголовному делу, следствие находится в активной стадии. Кроме того, в отношении обвиняемого возбуждено два уголовных дела по факту угрозы убийством несовершеннолетнему.