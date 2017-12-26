В Челябинской области задержали подозреваемого в нападении на мирового судью

В Челябинской области "по горячим следам" задержан подозреваемый в нападении на мирового судью. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, инцидент произошел вечером 19 декабря возле одного из домов на улице Северная в Еманжелинске. Неизвестный нанес несколько ударов руками и ножевое ранение мировому судье. Женщина была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как стабильное.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый задержан. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель.

Следствие считает, что он напал на потерпевшую, но женщина смогла оказать сопротивление и убежать от нападавшего. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания в совершении преступления.

Сейчас он задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.