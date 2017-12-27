Украина готовит новые иски против России в Гаагский суд

Украина намерена подать иск по поводу якобы нарушения Россией двух конвенций – о запрещении финансирования терроризма и расовой дискриминации. До июня 2018 года эти материалы должны быть готовы для представления в Гаагский суд. Об этом сказала в эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, в 2017 году Украина добилась больших успехов в дипломатической борьбе против России, поскольку в международных судах "была признана ответственность России за потерянное имущество в Крыму".

Также Зеркаль заявила, что в феврале 2018 года Украина подаст в Международный суд ООН меморандум о якобы нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву. Она отметила, что после подачи меморандума у России будет три месяца на подачу возражений. Далее, согласно процедуре, у Украины есть три месяца, чтобы подать возражения на возражения противоположной стороны. После этого состоятся слушания, на которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у арбитража для рассмотрения этого дела. Только после этого возможны слушания дела по существу. Результатов стоит ожидать не ранее 2021 года.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в августе Украина обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву при перекрытии Керченского пролива для строительства Крымского моста.