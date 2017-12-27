В Екатеринбурге на конкурс по разработке концепции развития территории ЭКСПО-парка поступила первая заявка

Первые участники конкурса на разработку концепции развития территории проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге подали свою заявку на рассмотрение в оргкомитет. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора свердловской области.

Напомним, конкурс стартовал 22 декабря. До 21 января 2018 года оргкомитет будет принимать заявки от всех желающих принять в нем участие. Затем в течение месяца, до 21 февраля, будут приниматься сами конкурсные предложения. Еще около месяца уйдет на подведение итогов и принятие решения о победителях.

Конкурс проводится по двум номинациям: социально-философская концепция и архитектурно-градостроительная концепция. Призовой фонд составляет 5 миллионов рублей, из которых 2 миллиона рублей достанутся участнику, предложившему лучшую градостроительную концепцию. Вознаграждение за второе и третье место в этой номинации составит 1 миллион и 500 тысяч рублей соответственно. Еще 10 участников, занявших места с четвертого по 13-е, получат по 100 тысяч рублей. Размер вознаграждения за лучшую социально-философскую концепцию оставит полмиллиона рублей. Еще по 150 и 100 тысяч будет присуждено участникам, занявшим второе и третье места, и по 20 тысяч рублей - тем, кто оказался на местах с четвертого по 13-е.

В ноябре на встрече с уральскими архитекторами, проектировщиками и строителями губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал их к участию в архитектурно-градостроительной номинации конкурса на лучшую концепцию развития площадки, зарезервированной на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге под ЭКСПО-парк. В случае победы российской заявки на проведение Всемирной универсальной выставки, здесь должен появиться "город будущего" - район с самыми современными технологиями и инфраструктурой. При этом по замыслу организаторов конкурса - АНО "Заявочный комитет ЭКСПО-2025" - участие в нем могут принимать представители других российских регионов и зарубежных стран.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, офис 717 г, Автономная некоммерческая организация "Заявочный комитет ЭКСПО-2025". Электронная почта: future@exporussia2025.com (с пометкой "конкурс на разработку концепции ЭКСПО-2025").