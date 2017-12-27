В Екатеринбурге на Химмаше иномарка "провалилась" под землю

В Екатеринбурге иномарка буквально "провалилась" под землю. ЧП произошло в микрорайоне Химмаш.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "ЕТК", вчера в диспетчерскую службу компании поступил звонок от владелицы автомобиля Lexus, которая рассказала, что машина передними колесами "ушла" в тротуарную плитку. Выехав на место, специалисты выяснили, что сети не состоят на балансе компании. Позже было установлено, что повреждение произошло на бесхозных сетях – квартальном трубопроводе диаметром 70 мм.

"Сегодня с 9.00 по согласованию с администрацией района ремонтная бригада ЕТК приступила к устранению повреждения. Место провала грунта огорожено, ограничения потребителей нет. Работы планируется закончить сегодня до 18.00", - отметили в пресс-службе.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в одном из многоквартирных домов в центре Екатеринбурга при входе в подъезд обвалился пол. Местные жители в шутку назвали провал "входом в преисподнюю".