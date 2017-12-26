"Нафтогаз" задолжал $1,8 млн "Газпрому" за три дня просрочки платежа

Штрафы за просрочку "Натофгазом" платежа за поставленный газ, взысканные арбитражным судом Стокгольма, составляют $1,8 млн, сообщил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

Каждый день обходится украинской компании в $600 тыс., пишут РИА Новости.

Окончательное решение по спору "Газпрома" с "Нафтогазом" Стокгольмский арбитраж вынес в пятницу. В российской компании рассказали, что суд признал основные действующие положения контракта и удовлетворил большую часть ее требований об оплате поставленного газа. Арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить $2,019 млрд, а также проценты с 22 декабря в размере 0,03% за каждый день просрочки.

Как сообщало Накануне.RU, "Нафтогаз" в официальном сообщении заявил, что полностью выиграл дело в арбитраже.