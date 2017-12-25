В Златоусте два человека отравились угарным газом

В Златоусте проводится проверка по факту смерти мужчины и женщины. По предварительным данным, они отравились угарным газом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тела были обнаружены днем 24 декабря в легковом автомобиле в гаражном боксе.

"Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти явилось отравление угарным газом", - рассказали в региональном СК.

В настоящий момент устанавливается причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.