На самый мощный ледокол в мире установлен атомный реактор

На первый серийный ледокол "Сибирь" проекта 22220 установлен атомный реактор РИТМ-200. Монтаж установки, разработанной ОКБМ Африкантов, произведен на Балтийском заводе - судостроение.

РИТМ-200 входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два парогенерирующих блока тепловой мощностью 175 МВт каждый. Монтаж реакторной установки – одна из ключевых производственных операций процесса строительства атомных ледоколов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе балтзавода.

Вес одного парогенерирующего блока РУ РИТМ-200 составляет около 180 тонн, погрузку первого и второго ПГБ на "Сибирь" проводили при помощи плавучего крана "Демаг".

Первый серийный атомный ледокол "Сибирь"проекта 22220 строится на класс Российского морского регистра судоходства (РС)по заказу "Росатома". Закладка судна состоялась 26 мая 2015 г., спуск - 22 сентября 2017 г. Также как и головной атомный ледокол "Арктика", атомоход "Сибирь" станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире.

