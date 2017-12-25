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В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
25.12.2017
политика  |  добавить комментарий
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 6


Пропаганда "разгоняет" экономический рост в стране В последнее время о невероятных успехах "устремленной в будущее" России было сказано столько, что даже советский Агитпроп пришел бы в замешательство от такого словесного извержения. Если посмотреть телевизор, то создается впечатление, что Россия не сегодня-завтра вырвется в мировые лидеры по темпам экономического роста и начнет наступать на пятки ведущим державам.
25.12.2017
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Баттлы, мастер-классы и спецноминации: уральский конкурс "Горю Поэзии огнём" прошёл с большим размахом
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Пятый литературный конкурс &quot;Горю Поэзии огнём&quot; (2017) | Фото: Накануне.RU

24 декабря в екатеринбургском ЦК "Урал" состоялась церемония награждения участников литературного конкурса "Горю Поэзии огнём", который уже пятый год проводится по инициативе свердловской региональной молодежной общественной организации "Май". В этом году мероприятие впервые было поддержано Фондом президентских грантов, передает корреспондент Накануне.RU.

В этот раз конкурс стал самым массовым по числу поэтов, в нём приняло участие порядка 780 человек. Свои работы прислали участники из 73 регионов Российской Федерации и из 10 зарубежных стран: Азербайджана, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Польши, Украины, Франции и Эстонии.

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

"Мы очень рады, что этот конкурс стал таким интересным и разнообразным, и самое главное, воодушевляющим и вдохновляющим. Спасибо каждому участнику за это. Сегодня нет проигравших, потому что каждый из вас творец, каждый из вас поэт", – поприветствовала собравшихся руководитель организации "Май" Гузель Аиткулова.

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Конкурс, проводящийся с 2013 года, бесплатный. Участие в нём могут принимать начинающие поэты со всей страны в возрасте от 6 до 35 лет. Стихотворения оценивает авторитетное жюри: профессиональные литераторы, критики, журналисты, филологи и редакторы литературных объединений. В состав комиссии пятого литературного конкурса вошли победитель четвёртого литературного конкурса "Горю Поэзии огнём" Дмитрий Бобылев, писатель-фантаст Борис Долинго, бард и поэт Юрий Куксин, современная поэтесса Катарина Султанова. Председателем жюри стал поэт, автор многочисленных шлягеров Виктор Пеленягрэ.

Лучшие произведения каждого участника публикуются в специальном сборнике, а победитель получает право на издание собственного стихотворного сборника. В этот раз организаторы получили от конкурсантов более 4 тыс. стихотворений.

На финальную церемонию награждения в Екатеринбург поэты приехали с самых разных уголков страны: Крыма, Москвы, Мурманска, Пятигорска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа и из многих других городов. Поэты делились своими произведениями друг с другом и собравшимися в зале зрителями. Те же, кто не смог добраться до столицы Урала, получили возможность прочитать стихотворения по видеосвязи в формате онлайн.

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Много было стихов о любви, кто-то делился историями своей жизни, рассказывал о мире вокруг себя, традиционно очень много стихотворений было посвящено войне и истории страны, а самые юные участники даже посвящали стихи любимым поэтам.

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

"Мне 16 лет, я уже четыре года пишу стихи, первый раз приехала на конкурс, – рассказала Накануне.RU поэтесса из Армавира Мария Арутюнян. – Организация очень хорошая, мне всё очень нравится, хотелось бы организаторов поблагодарить. Мне кажется, что нужно чаще проводить такие конкурсы, чтобы молодое поколение развивалось культурно, воспитывалась в людях любовь к литературе, к поэзии".

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

"Об этом конкурсе узнал совершенно случайно, точнее, узнал не я, а моя супруга, которая сказала мне: "ты всю жизнь пишешь, напиши им". Вот, написал и очутился тут, – поделился с Накануне.RU поэт Олег Журавский из Пятигорска. – В каком-либо поэтическом конкурсе участвую вообще в первый раз, нигде раньше не публиковался. Конечно, публикация в сборнике мотивирует творческих людей заниматься поэзией и дальше. Вообще же, считаю, что люди начинают забывать о том, что по сути своей они творцы, а подобные мероприятия об этом им напоминают".

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

В рамках поэтического фестиваля для участников были проведены мастер-классы. Борис Долинго провел мастер-класс "Из поэзии в прозу", Юрий Куксин рассказал о том, как писать о Родине и войне без пафоса, художественный руководитель театра "Галёрка" Ольга Макутенене провела "подвижный" мастер-класс по выразительности и актерскому мастерству, а актриса театра "Галёрка", педагог высшей категории Ирина Вачаева обучила желающих основам сценической речи.

Торжественная церемония награждения была украшена и музыкальными номерами.

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Одной из главных "фишек" торжественного вечера стали поэтические баттлы, в ходе которых желающим предлагалось в течение пяти минут придумать сходу стихотворения на заданную тему.

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Поэты смогли продемонстрировать свои умения оперативно и интересно подать свои мысли, кто-то отнесся к заданию с юмором, что в итоге было отмечено членами жюри. Победу в баттлах одержал уральский поэт Константин Комаров, в конкурсе также были отмечены и юные участницы – Елизавета Олар и Зарина Бикмуллина.

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

На церемонии Комаров был также отмечен еще одним спецпризом – "За формирование нового поэтического мировоззрения".

Своей специальной номинацией также наградило участников информационное агентство Накануне.RU, отметив стихотворения о подвиге и исторической памяти. Лауреатами стали Ассоль Антипова из Донецка, Дарья Авдеева из Симферополя и Анель Смаилова из казахстанского города Алма-Ата. Их произведения мы опубликуем уже в ближайшее время, также номинанты получат специальные подарки.

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Свою номинацию для участников литературного конкурса также ввел поэт и музыкант Андрей Лысиков, более известный как Дельфин. Именно он выбрал победителей в своей номинации "Взгляд со стороны" – ими стали Виталий Ушаков (Москва) и Федор Токарев (Нижний Тагил).

Завершилось мероприятие оглашением имен победителей и призеров. В средней возрастной категории третье место занял Михаил Иванов из Санкт-Петербурга, второе место – у Ксения Росляковой из Новоуральска, победу одержал москвич Виталий Ушаков.

В старшей возрастной категории третье место заняла жительница украинского Харькова Мила Машнова, второе место –Александр Тихонов из Омска. Выиграла же конкурс Зарина Бикмуллина из Казани – именно она стала обладателем главного подарка – сертификата на издание собственного сборника стихотворений.

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Каждый участник конкурса был награжден грамотой и получил итоговый сборник стихотворений.

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Организаторы в очередной раз поблагодарили всех поэтов и пожелали увидеться снова уже на шестом конкурсе "Горю Поэзии огнём".

Пятый литературный конкурс "Горю Поэзии огнём"(2017)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: Горю Поэзии Огнём, конкурс, литературный конкурс, поэзия, стихи, участники, награды, торжественная церемония
25.12.2017 14:00 Мск | Екатеринбург | Давыдов Денис
16:00 Екб


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Баттлы, мастер-классы и спецноминации: уральский конкурс "Горю Поэзии огнём" прошёл с большим размахом
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