Баттлы, мастер-классы и спецноминации: уральский конкурс "Горю Поэзии огнём" прошёл с большим размахом

24 декабря в екатеринбургском ЦК "Урал" состоялась церемония награждения участников литературного конкурса "Горю Поэзии огнём", который уже пятый год проводится по инициативе свердловской региональной молодежной общественной организации "Май". В этом году мероприятие впервые было поддержано Фондом президентских грантов, передает корреспондент Накануне.RU.

В этот раз конкурс стал самым массовым по числу поэтов, в нём приняло участие порядка 780 человек. Свои работы прислали участники из 73 регионов Российской Федерации и из 10 зарубежных стран: Азербайджана, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Польши, Украины, Франции и Эстонии.

"Мы очень рады, что этот конкурс стал таким интересным и разнообразным, и самое главное, воодушевляющим и вдохновляющим. Спасибо каждому участнику за это. Сегодня нет проигравших, потому что каждый из вас творец, каждый из вас поэт", – поприветствовала собравшихся руководитель организации "Май" Гузель Аиткулова.

Конкурс, проводящийся с 2013 года, бесплатный. Участие в нём могут принимать начинающие поэты со всей страны в возрасте от 6 до 35 лет. Стихотворения оценивает авторитетное жюри: профессиональные литераторы, критики, журналисты, филологи и редакторы литературных объединений. В состав комиссии пятого литературного конкурса вошли победитель четвёртого литературного конкурса "Горю Поэзии огнём" Дмитрий Бобылев, писатель-фантаст Борис Долинго, бард и поэт Юрий Куксин, современная поэтесса Катарина Султанова. Председателем жюри стал поэт, автор многочисленных шлягеров Виктор Пеленягрэ.

Лучшие произведения каждого участника публикуются в специальном сборнике, а победитель получает право на издание собственного стихотворного сборника. В этот раз организаторы получили от конкурсантов более 4 тыс. стихотворений.

На финальную церемонию награждения в Екатеринбург поэты приехали с самых разных уголков страны: Крыма, Москвы, Мурманска, Пятигорска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа и из многих других городов. Поэты делились своими произведениями друг с другом и собравшимися в зале зрителями. Те же, кто не смог добраться до столицы Урала, получили возможность прочитать стихотворения по видеосвязи в формате онлайн.

Много было стихов о любви, кто-то делился историями своей жизни, рассказывал о мире вокруг себя, традиционно очень много стихотворений было посвящено войне и истории страны, а самые юные участники даже посвящали стихи любимым поэтам.

"Мне 16 лет, я уже четыре года пишу стихи, первый раз приехала на конкурс, – рассказала Накануне.RU поэтесса из Армавира Мария Арутюнян. – Организация очень хорошая, мне всё очень нравится, хотелось бы организаторов поблагодарить. Мне кажется, что нужно чаще проводить такие конкурсы, чтобы молодое поколение развивалось культурно, воспитывалась в людях любовь к литературе, к поэзии".

"Об этом конкурсе узнал совершенно случайно, точнее, узнал не я, а моя супруга, которая сказала мне: "ты всю жизнь пишешь, напиши им". Вот, написал и очутился тут, – поделился с Накануне.RU поэт Олег Журавский из Пятигорска. – В каком-либо поэтическом конкурсе участвую вообще в первый раз, нигде раньше не публиковался. Конечно, публикация в сборнике мотивирует творческих людей заниматься поэзией и дальше. Вообще же, считаю, что люди начинают забывать о том, что по сути своей они творцы, а подобные мероприятия об этом им напоминают".

В рамках поэтического фестиваля для участников были проведены мастер-классы. Борис Долинго провел мастер-класс "Из поэзии в прозу", Юрий Куксин рассказал о том, как писать о Родине и войне без пафоса, художественный руководитель театра "Галёрка" Ольга Макутенене провела "подвижный" мастер-класс по выразительности и актерскому мастерству, а актриса театра "Галёрка", педагог высшей категории Ирина Вачаева обучила желающих основам сценической речи.

Торжественная церемония награждения была украшена и музыкальными номерами.

Одной из главных "фишек" торжественного вечера стали поэтические баттлы, в ходе которых желающим предлагалось в течение пяти минут придумать сходу стихотворения на заданную тему.

Поэты смогли продемонстрировать свои умения оперативно и интересно подать свои мысли, кто-то отнесся к заданию с юмором, что в итоге было отмечено членами жюри. Победу в баттлах одержал уральский поэт Константин Комаров, в конкурсе также были отмечены и юные участницы – Елизавета Олар и Зарина Бикмуллина.

На церемонии Комаров был также отмечен еще одним спецпризом – "За формирование нового поэтического мировоззрения".

Своей специальной номинацией также наградило участников информационное агентство Накануне.RU, отметив стихотворения о подвиге и исторической памяти. Лауреатами стали Ассоль Антипова из Донецка, Дарья Авдеева из Симферополя и Анель Смаилова из казахстанского города Алма-Ата. Их произведения мы опубликуем уже в ближайшее время, также номинанты получат специальные подарки.

Свою номинацию для участников литературного конкурса также ввел поэт и музыкант Андрей Лысиков, более известный как Дельфин. Именно он выбрал победителей в своей номинации "Взгляд со стороны" – ими стали Виталий Ушаков (Москва) и Федор Токарев (Нижний Тагил).

Завершилось мероприятие оглашением имен победителей и призеров. В средней возрастной категории третье место занял Михаил Иванов из Санкт-Петербурга, второе место – у Ксения Росляковой из Новоуральска, победу одержал москвич Виталий Ушаков.

В старшей возрастной категории третье место заняла жительница украинского Харькова Мила Машнова, второе место –Александр Тихонов из Омска. Выиграла же конкурс Зарина Бикмуллина из Казани – именно она стала обладателем главного подарка – сертификата на издание собственного сборника стихотворений.

Каждый участник конкурса был награжден грамотой и получил итоговый сборник стихотворений.

Организаторы в очередной раз поблагодарили всех поэтов и пожелали увидеться снова уже на шестом конкурсе "Горю Поэзии огнём".