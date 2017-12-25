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В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
25.12.2017
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 6


Пропаганда "разгоняет" экономический рост в стране В последнее время о невероятных успехах "устремленной в будущее" России было сказано столько, что даже советский Агитпроп пришел бы в замешательство от такого словесного извержения. Если посмотреть телевизор, то создается впечатление, что Россия не сегодня-завтра вырвется в мировые лидеры по темпам экономического роста и начнет наступать на пятки ведущим державам.
25.12.2017
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В Тюмени два бизнесмена и юрист получили 12 лет за кражу из бюджета 54 миллионов
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суд молоток (2013) | Фото:

41-летний генеральный директор "Делового мира", 36-летний генеральный директор "Европрома", а также 46-летний юрист наказаны за кражу из бюджета 53 млн 700 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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Каждый из них получил по четыре года колонии общего режима. Они должны будут окончательно возместить ущерб.

Напомним, юрист придумал, как нажиться за счет бюджета, составляя фиктивные документы лизинга оборудования, используя подставные фирмы. В правительство шли поддельные документы, по которым власти переводили деньги, а мошенники их присваивали. С августа 2014 по декабрь 2015 гг. юрист и его друг, гендиректор "Делового мира", "увели" из бюджета 23 млн 800 тыс. руб. После конфликта с юристом руководитель по отработанной схеме уже сам с декабря 2015 г. по август 2016 г. заполучил из бюджета 18 млн 500 тыс. руб. В то же время главы "Делового мира" и "Европрома" по этому же сценарию получили 11 млн 400 тыс. руб.

В рамках следствия были арестованы оборудование, автомобили, деньги обвиняемых на 31 млн руб., они добровольно вернули 4 млн руб. Все признали свою вину. С главой "Делового мир" заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело было выделено в отдельное производство.

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25.12.2017 12:50 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
14:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.09.2017 13:53 Мск
В Тюмени юриста и двух бизнесменов обвиняют в краже 53,7 миллионов из бюджета








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В Тюмени два бизнесмена и юрист получили 12 лет за кражу из бюджета 54 миллионов
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