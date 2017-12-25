В Тюмени два бизнесмена и юрист получили 12 лет за кражу из бюджета 54 миллионов

41-летний генеральный директор "Делового мира", 36-летний генеральный директор "Европрома", а также 46-летний юрист наказаны за кражу из бюджета 53 млн 700 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Каждый из них получил по четыре года колонии общего режима. Они должны будут окончательно возместить ущерб.

Напомним, юрист придумал, как нажиться за счет бюджета, составляя фиктивные документы лизинга оборудования, используя подставные фирмы. В правительство шли поддельные документы, по которым власти переводили деньги, а мошенники их присваивали. С августа 2014 по декабрь 2015 гг. юрист и его друг, гендиректор "Делового мира", "увели" из бюджета 23 млн 800 тыс. руб. После конфликта с юристом руководитель по отработанной схеме уже сам с декабря 2015 г. по август 2016 г. заполучил из бюджета 18 млн 500 тыс. руб. В то же время главы "Делового мира" и "Европрома" по этому же сценарию получили 11 млн 400 тыс. руб.

В рамках следствия были арестованы оборудование, автомобили, деньги обвиняемых на 31 млн руб., они добровольно вернули 4 млн руб. Все признали свою вину. С главой "Делового мир" заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело было выделено в отдельное производство.