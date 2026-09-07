Министр сельского хозяйства страны высоко оценила достижения АПК Южного Урала

В Челябинской области побывала с рабочим визитом министр сельского хозяйства Оксана Лут. Насыщенная программа визита началась с рабочей встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

«Несмотря на промышленную специализацию, Челябинская область занимает лидирующие позиции в Уральском федеральном округе по показателям АПК. По итогам прошлого года рост сельхозпроизводства превысил 5% и соответствовал общероссийской динамике. Регион стабильно собирает более 2 млн тонн зерновых, а в прошлом году получил рекордный урожай масличных культур – почти 500 тысяч тонн. Это очень хороший результат. Отдельно хотела бы отметить высокую обеспеченность семенами отечественной селекции – порядка 80%, что значительно выше среднего показателя по стране. В животноводстве представлены все основные направления, хорошие темпы демонстрирует производство птицы и свинины», – подчеркнула Оксана Лут.

Алексей Текслер поблагодарил Министра за внимание к региону и поделился результатами работы АПК региона за 7 месяцев 2026 года. В целом рост производства пищевых продуктов с начала года составил почти 12%. При этом Челябинская область занимает 1 место в стране по производству макаронных изделий, регион на 2 месте по производству муки и на 3 по производству круп. Область занимает 5 место в рейтинге по яйцу, 7 – по мясу птицы.

«В растениеводстве мы занимаем первое место по посевной площади в УрФО и одни из лидеров в стране по производству пшеницы твердых сортов, которая идет на производство как раз макаронных изделий. В последний год мы решили увеличить площадь озимых культур, что дало в этом году свой результат. В целом также активно занимаемся районированием и исходим с того, что нужно инвестировать в науку», – отметил Алексей Текслер.

Также губернатор напомнил, что в Челябинской области планируются значимые инвестиционные проекты по увеличению элеваторных мощностей, строительству маслоэкстракционного производства, развитию селекционно-семеноводческого центра, продолжается модернизация в свиноводстве и птицеводстве.

«За последние три года 23 миллиарда рублей были инвестированы в 62 инвестиционных проекта. Кроме поддержки, которая идёт по линии Минсельхоза, мы инвестируем деньги региональные, поддерживаем наших сельхозтоваропроизводителей и будем эту работу продолжать», – подчеркнул Алексей Текслер.

Драйвером экспортного направления в АПК региона выступает зерновой сегмент, идет рост экспорта и пищевой промышленности. Кадровая работа в агрокомплексе ведется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». В 2026 году в регионе создано 29 агротехнологических классов. Продолжается комплексное развитие сельских территорий.

Оксана Лут особенно высоко оценила активную работу Челябинской области по развитию сельских территорий и агротехнологического образования.

В частности, в рамках рабочего визита в Челябинскую область министр и губернатор посетили Южно-Уральский государственный аграрный университет, в котором созданы все условия для подготовки специалистов, востребованных в АПК.

В лаборатории «Эксплуатация машинно-тракторного парка» Института агроинженерии министр и губернатор осмотрели компьютеризированные тренажеры для управления техникой и автомобилем, тракторы, рабочие механизмы сельскохозяйственных машин и диагностическое оборудование. Также был представлен многофункциональный учебно-методический комплекс для подготовки специалистов по работе с БПЛА. Обучение открыто в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». ЮУрГАУ также ведет исследования в области применения беспилотных технологий в сельском хозяйстве.

В региональной молодежной лаборатории «Технологическая экология в сельском хозяйстве» гостям рассказали, что молодые ученые проводят здесь исследования с использованием современного аналитического оборудования. В том числе университет ведет работу в сфере генетики совместно с агрохолдингом «Ариант».

Также Оксане Лут и Алексею Текслеру представили кафедру птицеводства и ее исследовательские лаборатории. ЮУрГАУ участвует в федеральной научно-технической программе по созданию отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур. Совместно с компанией «СИТНО» университет в 2025 году в рамках НИОКР разработал программу кормления и технологии содержания бройлеров отечественного кросса «Смена 9». Проект имеет большое значение для технологического суверенитета отрасли: это второй в России импортозамещающий проект в сфере генетики птицеводства.





В лаборатории аграрного университета, созданной при поддержке ООО «Чебаркульская птица», был продемонстрирован комплекс, оснащенный современным аналитическим оборудованием для оценки эффективности и безопасности применения органических удобрений в растениеводстве.

Развитие материальной базы ЮУрГАУ и создание современного образовательного центра финансируются из федерального и областного бюджетов. Важную роль играют индустриальные партнеры и агрокомпании Челябинской области.

На площадке Южно-Уральского государственного аграрного университета состоялось совещание с участием министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, губернатора Челябинской области Алексея Текслера, заместителя Министра сельского хозяйства РФ Ксении Шевёлкиной, заместителя губернатора – министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Игоря Трошкина, представителей научного сообщества и южноуральских компаний – производителей и переработчиков зерна.

«Наши бренды знают далеко за пределами страны. Мы активно инвестируем в наш агрокомплекс, у нас ежегодно растёт агроэкспорт, и мы продолжим в этом направлении работать. Мы понимаем: чтобы наши бренды оставались сильными, нужна системная поддержка. И Министерство вместе с Правительством Российской Федерации активно помогает, даже в нынешнее непростое время. Льготные кредиты, прямая поддержка плюс региональная поддержка – дают свой результат», – отметил в начале совещания глава региона.

С докладами выступили представители компаний «Ариант», «Гранекс», «Макфа», «Ресурс» и К(Ф)Х «Берёзка». На повестке были вопросы развития и поддержки растениеводства, льготного кредитования, экспорта, инфраструктуры хранения, повышения производительности труда, автоматизации и роботизации производств.

Также в рамках рабочей поездки в Челябинскую область Оксана Лут в режиме ВКС провела оперштаб по ходу уборочной кампании, подготовке к озимому севу и рассказала о мерах поддержки аграриев.

Было отмечено, что, несмотря на непростые условия на старте, сейчас темпы уборочных работ и урожайность основных культур в целом по стране превышают прошлогодние показатели. Обмолочено ~70% площадей зерновых и зернобобовых. Собрано более110 млн тонн зерна – на 10,5 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе 83,5 млн тонн – пшеницы. Полученные объемы уже полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в зерне. Идет активная уборка масличных – собрано 3,3 млн тонн. Начался сбор сахарной свеклы, картофеля и овощей открытого грунта. Ожидается хороший урожай по всем основным культурам. В 44 регионах страны идет озимый сев, засеяно более 2 млн гектаров, что выше темпов прошлого года. Министр отметила, что благодаря оперативно принятым Правительством мерам удалось стабилизировать ситуацию с топливом.

Что касается экспорта, то в связи со сложностями в Азово-Черноморском бассейне потоки переориентируются на другие направления. При этом правительство одобрило выделение 9,7 млрд рублей на субсидирование ж/д тарифа для перевозок зерна до портов и сухопутных переходов. Принято решение о введении с 1 сентября моратория на уплату экспортных пошлин на зерновые и фиксации верхней границы пошлины на масло и шрот. В Правительство уже внесены предложения о пролонгации льготных кредитов и льготного лизинга. Рассматривается возможность предоставления погектарной поддержки озимого сева. Прорабатывается введение моратория на банкротство хозяйств и сохранение за ними статуса СХТП. В проработке закупочные интервенции зерна объемом до 3 млн тонн.

В рамках рабочей поездки министра в Челябинскую области в резиденции губернатора состоялась торжественная церемония вручения ведомственных и региональных наград заслуженным аграриям Южного Урала. За профессиональные достижения и вклад в развитие агропромышленного комплекса отмечены 30 южноуральцев – аграрии, ученые, животноводы, ветеринары и другие специалисты отрасли.

Почетными грамотами и Благодарностями Минсельхоза России отмечены 18 механизаторов, животноводов, ветеринарных специалистов, сотрудников молочных, птицеводческих, зерноперерабатывающих и пищевых предприятий Южного Урала. Трем специалистам присвоены почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Челябинской области. Еще 9 специалистов отмечены Почетной грамотой и Благодарностью губернатора Челябинской области.

В завершении визита министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор Челябинской области Алексей Текслер в день открытия посетили первый в стране Музей зерна. Проект объединения «Союзпищепром» - это мультимедийное пространство, посвященное истории зерна, культуре здорового питания и технологиям будущего.

Глава федерального Минсельхоза высоко оценила первый в России Музей зерна: «Музей зерна – это не просто экспозиция, а пространство, где соединяются прошлое, настоящее и будущее. История – это основа, о которой нельзя забывать. При этом важно показывать, как сегодня производятся продукты питания, какой большой труд за ними стоит, и рассказывать о перспективных направлениях – от селекции и генетики до рационального питания. Уверена, такая площадка поможет сделать сельское хозяйство ближе и понятнее людям».

Помимо музейной экспозиции, комплекс включает ресторан здорового питания «Зерно» с блюдами уральской кухни, конференц-зал и площадку для кулинарных мастер-классов. В сентябре Музей зерна будет работать в тестовом режиме и проводить локальные экскурсии. Для всех желающих пространство откроется в октябре.

«Челябинская область — значимый аграрный регион и сельское хозяйство здесь — одна из системообразующих отраслей наряду с промышленностью. Первый в России Музей зерна удачно сочетает в себе образовательную и культурно-досуговую функцию: здесь можно не только узнать об истории зернового хозяйства, но и поучаствовать в тематических экскурсиях и мастер-классах. Для региона это возможность развивать событийный и промышленный туризм, привлекать гостей из других городов и формировать новые туристические маршруты», — пояснил заместитель председателя правительства Челябинской области Андрей Коляда.

Напомним, Южный Урал занимает важное место в зерновой отрасли России. В 2025 году аграрии региона собрали 2,4 млн тонн зерна – рекордный объем за последние 30 лет. Планку в 2 млн тонн область удерживает четвертый год подряд. По площади выращивания твердой пшеницы Челябинская область занимает второе место в стране.

Осмотрев музей, Алексей Текслер особо подчеркнул уникальность проекта.

«Музей современный, несмотря на то, что здесь есть и историческая часть - с артефактами, экспозиция точно увлечёт детей, а также их родителей. Сама идея создания такого пространства уникальна - это пока единственный Музей зерна в России. Я уверен, что он войдет в общероссийскую карту музеев , и мы будем рассказывать всем о том, что Челябинск – город хлебный с богатой историей. А главное, что это наше настоящее и, безусловно, наше будущее, потому что объединение "Союзпищепром" и другие предприятия отрасли активно развиваются», - сказал губернатор.