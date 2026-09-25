В России не нашли связи между применением вакцины для кошек и смертью животных

Санврачи не нашли связи между вакциной "Мультифел", на которую поступали жалобы, и гибелью кошек.

Россельхознадзор получал обращения о нежелательной реакции после применения вакцины "Мультифел". По результатам расследования причинно-следственная связь между применением лекарства и неблагоприятной реакцией животных на данный момент не установлена, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре.

Ранее схожая ситуация произошла с вакциной для собак, и там связь между препаратом и смертью животных установлена. 11 сентября Россельхознадзор выпустил приказ № 1163, которым обязал изъять из обращения и уничтожить лекарственный препарат для ветеринарного применения "Мультикан-8" серии 20 со сроком годности до января 2028 г. Производитель вакцины - российская компания ООО "Ветбиохим". Позже специалисты Россельхознадзора нашли в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для них вирус болезни Ауески, заразившись которым, животное умирает через несколько дней.