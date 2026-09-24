В Челябинске 16-летняя пассажирка питбайка осталась без ноги

В Челябинске произошло ДТП с участием питбайка "Эндуро" и мотоцикла Voge, в результате которого 16-летней пассажирке питбайка ампутировали ногу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Авария произошла 21 сентября около 21.50 вблизи дома № 42Б по ул. Чичерина. За рулем незарегистрированного питбайка находился 18-летний местный житель без водительского удостоверения. При перестроении он столкнулся с мотоциклом под управлением 39-летнего мужчины. Подросток-пассажирка получила тяжкие телесные повреждения, которые и привели к ампутации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ "Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования.