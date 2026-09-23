Чиновникам минприроды Красноярского края вменили халатность из-за убийства медведями шести людей

В Красноярском крае после гибели шести человек от лап медведя завели дело о халатности.

Следствие считает, что краевое минприроды должно вести учёт количества медведей и регулировать численность популяции, если звери могут угрожать людям. Однако в регионе количество бурых медведей выросло в два с половиной раза до 26 тыс. особей. От жителей поступило более 120 сообщений о выходе бурых медведей к людям в 15 районах края, а также в Красноярске, Железногорске и Зеленогорске.

Несмотря на это, чиновники ничего не сделали, чтобы исправить ситуацию. В результате в сентябре 2026 г. на территории Енисейского, Сосновоборского и Ермаковского округов Красноярского края медведь убили шестерых людей. Началось расследование, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В последние недели в различных регионах медведи начали выходить к населенным пунктам, зафиксировано множество случаев нападений хищников на людей. Так, на Алтае медведь напал на палатку с туристами и утащил в лес 29‑летнюю девушку, она погибла. Схожая ситуация произошла в Красноярском крае. В итоге в России начался массовый отстрел медведей. Против таких мер выступили зоологи, которые считают, что убийство животных не решит проблему. Нападения, по словам специалистов, происходят по вине самих людей, которые нарушают правила безопасности.