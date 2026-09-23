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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Средний Урал стал одним из лидеров по востребованности льготных ипотек

Свердловская область вошла в список регионов с наиболее высоким спросом на льготную ипотеку. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, с 2018 года более половины от общего объема ипотечного кредитования пришлось именно на льготные программы - это свыше 162 тыс. льготных ипотек на общую сумму в 642,2 млрд рублей. В 2025 году этот показатель вырос уже до 76,9%

"Комфортные жилищные условия имеют ключевое значение для благополучия граждан и устойчивого развития страны. Именно поэтому государство реализует комплекс мер поддержки, включая льготные ипотечные программы и выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей. Благодаря принятым мерам на сегодня более 5 миллионов семей улучшили свои жилищные условия", – отметил Марат Хуснуллин.

Речь идет о программах с государственной поддержкой, оператором которых выступает ДОМ.РФ. Обеспечение уральцев доступным жильем стало одним из направлений демографической доктрины Среднего Урала. Наибольшую популярность у свердловчан приобрела программа "Семейная ипотека", в рамках которой за шесть лет было оформлено 86,4 тыс. кредитов на сумму 373,75 млрд рублей. На программу приходится более 58% всех средств, предоставленных жителям региона по льготным ипотечным программам ДОМ.РФ.

На втором месте программа "ИТ-ипотека", по которой выдано 5,6 тыс. кредитов на общую сумму 38,5 млрд рублей.

Всего в России благодаря программам, оператором которых выступает ДОМ.РФ, жилищные условия улучшили более 5 млн семей. Из них свыше 2 млн воспользовались семейной ипотекой. Более миллиона многодетных семей получили выплаты на погашение ипотечных кредитов.

Теги: льготная ипотека, лидер, регион


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