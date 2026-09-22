Рекорд по заявкам: 12 тысяч россиян хотят стать космонавтами

Роскосмос подвел промежуточные итоги открытого набора в отряд космонавтов: россияне подали 12 тысяч заявок - это рекорд. Об этом глава госкорпорации Дмитрий Баканов рассказал на встрече с премьер‑министром Михаилом Мишустиным.

Баканов отметил, что такой всплеск интереса получился благодаря размещению объявления на портале Госуслуг - так о наборе узнало намного больше людей. Сейчас первый этап отбора прошли уже 350 человек. До конца года в Роскосмосе планируют завершить все проверки и назвать имена новых кандидатов в космонавты.