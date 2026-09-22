В России могут поменять правила сдачи экзаменов в вузы

Миноборнауки России решило поменять правила поступления в вузы. Речь идёт о вступительных экзаменах.

Предлагается трансформировать перечень вступительных испытаний при приёме в вузы на программы бакалавриата и специалитета. Например, физику предлагается сделать обязательным вступительным испытанием для всех направлений и специальностей укрупненной группы "Машиностроение".

Среди них – прикладная механика, мехатроника и робототехника. Если поправки утвердят, то новые правила будут действовать с 1 сентября 2027 г. по 1 сентября 2030 гг. Проект приказа Минобронауки опубликован на портале нормативных актов.

Пока власти вовсю ратуют за уход выпускников школ в колледжи, в российском образовании параллельно идет другой процесс: всё меньше молодежи поступает в вузы. Высшее образование постепенно, но неуклонно становится все большей редкостью, а отчасти и привилегией. Подробнее об этом можно прочесть здесь.