В России кассы самообслуживания стали популярнее традиционных

В России кассы самообслуживания обогнали по популярности традиционные. Это случилось впервые.

В 2026 г. кассы самообслуживания в супермаркетах впервые стали популярнее традиционных касс. В ситуации, когда в супермаркете нет очередей на оплату покупок, россияне всё чаще используют кассы самообслуживания, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.

Оно создано на основе опроса 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Респонденты с высшим образованием чаще выбирают кассира (43%), чем опрошенные со средним профессиональным (37%).