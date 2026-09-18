Ростовскую область атаковали десятки БПЛА, повреждены дома и машины

Ростовскую область атаковали больше 50 беспилотников. Есть разрушения.

В Батайске повреждено остекление в частном доме. В Азове повреждены пять частных домов (остекление, кровля, заборы) и четыре автомобиля. В четырёх домовладениях повреждены газовые трубы, ведущие к домам, подача газа приостановлена, угрозы нет.

В двух местах произошел обрыв электропроводов. В Неклиновском районе повреждена кровля и остекление восьми многоквартирных жилых домов и четыре автомобиля, написал в своём telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.