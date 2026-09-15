15 Сентября 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Экспорт корейской косметики в Россию вырос на 20 %

Южная Корея нарастила поставки косметики и уходовых средств в Россию: за январь - август 2026 года экспорт в денежном выражении вырос на 20,3 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данные таможенной службы Кореи приводит РИА Новости.

За восемь месяцев Корея поставила в Россию косметики и средств по уходу (категория HS 3304, включая солнцезащитные средства и товары для маникюра) на 287,7 миллиона долларов. Годом раньше за такой же срок объем поставок составил 239,2 миллиона - разница примерно в 48,5 миллиона долларов.

Главный рост пришелся на "прочие средства" для макияжа и ухода - сюда входят сыворотки, лосьоны, серумы и другие популярные продукты. Их экспорт вырос на 24,5 %: с 222,6 миллиона до 277 миллионов долларов.

При этом продажи некоторых видов декоративной косметики упали. Средства для губ стали поставлять меньше на 15,2 % (до 6,9 миллиона долларов), косметику для глаз - на 60,8 % (до 2,5 миллиона). Пудра потеряла 40 % объема экспорта (теперь это 967 тысяч долларов), а товары для маникюра и педикюра - 21,6 % (367 тысяч долларов).

Интересно, что, хотя сумма поставок выросла, их общий вес стал меньше. За январь - август Корея отправила в Россию около 8,55 тысячи тонн такой продукции - это на 6,2 % ниже прошлогоднего показателя в 9,11 тысячи тонн.

В августе отдельно экспорт косметики и уходовых средств вырос до 33,2 миллиона долларов (в августе 2025 года было 30,5 миллиона) - плюс примерно 9 %. Рост снова обеспечили в основном "прочие" уходовые средства: их поставки увеличились на 13,7 % - с 28,3 до 32,2 миллиона долларов. В то же время косметика для губ потеряла 45 %, для глаз - 61,7 %, а пудра — почти 84 % объема экспорта.

Кстати, российский ритейл переживает тяжелейший период с начала 2000‑х: экономические показатели отрасли упали до -24 - это антирекорд за все время наблюдений Росстата

 

Теги: косметика, экспорт, полка


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