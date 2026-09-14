В Казани 33 человека заразились кишечной инфекцией в бистро NAN Кебаб N1

33 посетителя бистро NAN Кебаб N1 в Казани заболели кишечной инфекцией. В Роспотребнадзоре по Республике Татарстан сообщили: у 22 из них анализы показали сальмонеллу. Все они ели шаурму, закрытую пиццу или кебаб в заведении на улице Беломорской с 9 по 11 сентября.

Проверка вскрыла грубые нарушения: плохое санитарное состояние, отсутствие горячей воды, несоблюдение правил мытья посуды. Документов на продукцию не было, а часть продуктов просрочена.

Лабораторные исследования нашли кишечную палочку в нарезках из помидоров, огурцов, моркови, пекинской капусты и сыра. В чесночном и фирменном соусах обнаружили сальмонеллы. Выяснилось, что повар-шаурмист сам заражен этой инфекцией.

На утро 14 сентября в Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора А.Ф. Агафонова лечились 25 человек, один - в реанимации. Еще пятеро отказались от госпитализации.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в пельменях "Детские" от "Сибирской коллекции" (производитель - Щелковский мясокомбинат): пробы взяли в компании ООО "Верона капитал", которая обеспечивает питание в московских школах.