Под Севастополем военнослужащий расстрелял сослуживцев и мирных жителей

Под Севастополем военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям. Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, сначала военный расстрелял сослуживцев: один из них погиб, другой получил ранения. После этого в селе Хмельницком он убил троих мирных жителей — мужчин 71 и 59 лет и 64-летнюю женщину. Еще три человека были ранены.

Нападавший задержан, уточнил Развожаев. Его мотивы пока неизвестны. На месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Всем пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь.