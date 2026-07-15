Суд окончательно отказал Тимуру Иванову в отправке в зону СВО

Судебная коллегия Мосгорсуда оставила без удовлетворения жалобу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова на отказ в отправке на контрактную службу в зону СВО.

"Судебная коллегия по административным делам посчитала решение суда первой инстанции законным и обоснованным", - говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции. Таким образом, решение Мещанского районного суда Москвы вступило в законную силу.

Иск Иванов подал к Минобороны России и военному комиссариату Москвы, которые отказали ему в заключении контракта. "Суд признал законным действия ответчиков и отказ в заключении с ним [Ивановым] контракта на прохождение воинской службы в зоне СВО, посчитав, что возможность искупить свою вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта для прохождения службы на СВО - это привилегия, а не индульгенция", - заявили в суде.

Иванов на суде был красноречив. Заявил, что знает все условия и требования, которые предъявляются контрактникам и военнослужащим, и готов отправиться в зону спецоперации в должности рядового на любую вакансию, готов осуществлять самые сложные задачи, готов искупить вину кровью и погибнуть на военной операции.

Иванов заявил в суде, что даже во времена Великой Отечественной войны были штрафбаты и рассказал, что в основном все чиновники, которые отправились в зону военной операции по схожим с его статьям — все погибли.

Тимур Иванов является фигурантом четырех уголовных дел, по одному из которых он уже осужден на 13 лет лишения свободы. Ему вменяются различные коррупционные преступления: хищения, взятки, превышение полномочий и др. В декабре с Тимура Иванова и его семьи суд взыскал более 1,2 миллиарда рублей.