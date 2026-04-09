Сергей Кравчук поздравил юную хабаровчанку: Три медали Николь Немовой – гордость Хабаровска на всероссийских лыжных гонках

Сразу три награды престижных соревнования завевала юная хабаровчанка. На всероссийских лыжных гонках на призы газеты "Пионерская правда" школьница Николь Немова получила золото и две бронзы. В соревнованиях, которые проходили в Ижевске, участвовали более1 200 школьников из 46 регионов страны.

Важно отметить, что юная лыжница из спортивной семьи города Хабаровска, все ее представители – мама, папа и двое старших братьев – занимаются лыжными гонками.

«Отрадно видеть, что спорт объединяет целые семьи. Пример семьи Немовых – настоящий образец преемственности и любви к лыжным гонкам. Три награды на столь престижных соревнованиях – это выдающееся достижение. Я благодарю Николь за прекрасную спортивную борьбу и яркие победы. Особая благодарность – её родителям и тренерам за воспитание и подготовку талантливой спортсменки. Желаю юной лыжнице крепкого здоровья, новых спортивных достижений и удачи на будущих соревнованиях! Пусть её пример мотивирует хабаровских ребят заниматься спортом, верить в себя и смело идти к своим целям», – отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.