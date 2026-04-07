В Госдуме предложили поднять минимальную зарплату до 60 тысяч рублей

Лидер фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил правительству увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей. В интервью РИА Новости политик пояснил, что такая мера поможет уравнять доходы граждан в разных регионах страны. Депутат уверен, что только существенное повышение базовой зарплаты обеспечит социальную справедливость для всех работающих россиян.

На данный момент официальный план предполагает, что с 1 января 2026 года МРОТ вырастет до 27 093 рублей. Инициатива Миронова предлагает поднять эту планку более чем в два раза от намеченного уровня. По мнению парламентария, текущие расчеты не учитывают реальные потребности людей, поэтому государству следует установить минимальный порог выплат на уровне 60 тысяч рублей.

Сообщалось, что с 1 апреля 2026 года Социальный фонд автоматически проиндексирует социальные пенсии на 6,8%, в результате чего средняя выплата по стране превысит 16,5 тысячи рублей. Наибольшую прибавку получат дети-инвалиды и инвалиды с детства первой группы - их ежемесячные начисления вырастут примерно на 1,6 тысячи рублей и составят около 25 тысяч.