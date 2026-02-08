Российский флаг вывешен на балконе шале, расположенного вплотную к олимпийской лыжной трассе

Российский флаг вывешен на балконе шале, расположенного вплотную к олимпийской лыжной трассе, сообщает ТАСС.

В лыжных гонках на Олимпиаде в Италии выступают россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев, который в воскресенье занял 4-е место в скиатлоне.

Современные и исторические флаги, а также другие предметы, которые могут быть связаны со странами, спортсменам которых разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, запрещено проносить на все олимпийские объекты. Российские и белорусские спортсмены выступят на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в нейтральном статусе. Запрет на пронос флагов действует на соревновательных площадках, в медиацентре и Олимпийской деревне.

10 февраля Непряева и Коростелев выступят в спринте.