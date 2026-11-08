В Прикамье микроавтобус с пассажирами опрокинулся в кювет: возбуждено уголовное дело

В Березниковском муниципальном округе Пермского края вечером 7 ноября 2026 года произошло ДТП с микроавтобусом "Газель", перевозившим пассажиров. На 143-м километре автодороги "Усолье — Кудымкар" водитель допустил съезд в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре и следственном управлении СК России по Пермскому краю.

В результате аварии несколько человек получили травмы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают следователи, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По факту ДТП следственным отделом по городу Березники возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура Березников организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль.