В центре Кракова в момент стрельбы проходила демонстрация ультраправых

Инцидент со стрельбой произошел в центре Кракова, когда там митинговали представители ультраправых организаций.

РИА Новости сообщает, что в момент стрельбы на Рыночной площади проходила демонстрация. Неизвестно, пострадал ли кто-то из участников демонстрации.

По данным газеты Коммерсантъ, польская полиция идентифицировала личность стрелявшего на центральной площади Кракова — им оказался гражданин Польши. Полиция опровергла ранее распространенную информацию о возможном сообщнике стрелка. "Единственный известный преступник находится под стражей полиции", - сообщили там.

Напомним, что мужчина в камуфляжной одежде открыл стрельбу из машины без номеров в районе Рыночной площади в центре Кракова. Ранены 10 человек, среди которых двое полицейских, а еще пять человек погибли. Стрелок был ранен при задержании и госпитализирован.