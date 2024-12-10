Лукашенко: В Белоруссии находится не один десяток ядерных боеголовок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике находится не один десяток ядерных боеголовок.

Как добавил белорусский лидер, он предупредил врагов о мгновенном ответе в случае нарушения границ страны.

"Я не буду смотреть, ядерное оружие или еще какое", - цитирует его агентство Белта.

Напомним, 25 марта 2023 г. президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

В середине июня 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила от РФ ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. По его словам, тактическое ядерное оружие будет рассредоточено по территории страны и не будет храниться в одном месте.