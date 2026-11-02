В Екатеринбурге завершилась неделя падела

С 26 октября по 1 ноября на Падел-арене РМК в Екатеринбурге прошли два крупных турнира: RCC Padel Open в категории ФПР 500 и четвёртый этап Международной лиги по паделу от RCC.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в турнире RCC Padel Open приняли участие 48 спортсменов из разных городов России: Екатеринбурга, Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Пензы и других. На корты вышли почти все представители топ-10 национального рейтинга. Борьба за кубок и 500 рейтинговых очков была напряжённой, однако все призовые места заняли спортсмены Академии падела РМК. Бронзу завоевали Дмитрий Мягков и Матиас Гонзалез, серебро – Семён Ражев и Хосе Рико. Победителями стали Максим Колобов и Николай Манюков.

"Мы очень довольны победой. Особенно приятно одержать её здесь, дома, на Падел-арене РМК. Пару недель назад мы проиграли в финале другого турнира в Москве, но теперь понимаем, что можем продолжать побеждать на высоком уровне", - отметил Максим Колобов.

В пятницу, 30 октября, стартовал четвёртый этап Международной лиги по паделу от RCC. В Екатеринбург приехали спортсмены из 11 стран: России, Казахстана, Испании, Италии, Аргентины, Камеруна, Белоруссии, Словакии, Грузии, Парагвая и Уругвая.

Торжественное открытие турнира и яркое шоу с участием гимнастов, 60 танцоров и солистки Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Ольги Стародубцевой (сопрано) прошло в тематике четырёх стихий. На открытии также выступили специальные гости – группа IOWA.

В фойе Падел-арены РМК гостей ждали интерактивные станции и активности, за участие в которых можно было получить памятные призы и подарки. Кроме того, на арене появились новые экспонаты будущего музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий: Maserati MCXtrema и Koenigsegg CC850, а также кастомные мотоциклы от Lazareth и Harley-Davidson.

В финале международного этапа встретились две пары: опытные Тито Аллеманди и Толито Агирре против молодых Даниэля Сантигосы и Алонсо Родригеса. С первых геймов темп задали аргентинцы. Совершив несколько брейков, они уверенно выиграли первый сет, а во втором довели матч до победы со счётом 6:2, 6:1.

"Хотелось бы поблагодарить всех, кто причастен к этому турниру: организаторов, болельщиков, игроков. И конечно, Игоря Алексеевича Алтушкина. Впереди нас ждёт мастер-финал. Сейчас хочется отдохнуть, а после мы начнём готовиться к следующему турниру", - рассказал трёхкратный чемпион Международной лиги от RCC Тито Аллеманди.

Мастер-финал Международной лиги по паделу от RCC запланирован на 4-6 декабря. Спортсменов и зрителей ждёт ещё больше ярких матчей и сюрпризов.