Главу Нижнего Тагила будут избирать по новой системе

Депутаты Нижнего Тагила утвердили новый Устав города. Главу теперь будут избирать по новой системе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Нижнетагильской городской думы, глава города избирается думой сроком на 5 лет из числа кандидатов, представленных губернатором Свердловской области. Решение об избрании главы принимается на заседании городской думы большинством голосов от установленной численности депутатов открытым голосованием.

Также в новой редакции Устава меняется порядок организации схода граждан, выдвижения инициативных проектов и более детально прописывается ответственность органов местного самоуправления. Внесены изменения в ряд других разделов.

Новый Устав направлен в главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области. После регистрации и официального опубликования он вступит в силу.