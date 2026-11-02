02 Ноября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Администрация Трампа готовится к победе демократов и получению ими контроля над конгрессом

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к вероятному переходу контроля над конгрессом к демократам и к расследованиям, которые они запустят. Белый дом разрабатывает планы использования исполнительных полномочий президента для продвижения ключевых пунктов программы Трампа в обход конгресса, пишет Reuters.
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Обсуждаются меры в сферах иммиграции, таможенных пошлин, стоимости жилья и федеральных расходов, которые Трамп не намерен сворачивать. Сейчас юристы изучают законные возможности расширения полномочий президента. Рассматриваются, например, введение новых пошлин, ужесточение визовых правил и пр.

Трамп также намерен изменить правила предоставления федеральных грантов для усиления контроля над расходами. Он заявил о готовности использовать право вето в случае потери республиканцами контроля над конгрессом. Ранее президент использовал исполнительную власть для введения пошлин, ужесточения иммиграционного контроля и продвижения внешнеполитических целей без одобрения конгресса. Подготовка в Белом доме показывает, что даже при доминировании демократов в конгрессе Трамп сохранит широкие исполнительные полномочия, заключает издание.

При этом, как пишет Bloomberg, и демократы также не смогут самостоятельно принимать законы даже в случае получения большинства в обеих палатах конгресса, что весьма вероятно. Выборы пройдут 3 ноября.

Теги: трамп, конгресс, демократы, сша


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