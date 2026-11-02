Уралец получил 22 года колонии за убийство и нападение с ножом на полицейского

Свердловский областной суд вынес приговор 50-летнему жителю Ирбита Николаю Филиппову. За убийство и посягательство на жизнь полицейского мужчину надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, все случилось вечером 9 апреля: Филиппов распивал спиртное со знакомым и между ними вспыхнул конфликт. Уралец избил оппонента, а потом задушил его. Соседи вызвали участкового.

Когда тот пришел, Филиппов напал на полицейского, ударив ножом в спину и пытаясь нанести удар в шею. Силовик смог обезвредить нападавшего и задержать.

Суд признал Николая Филиппова виновным. По совокупности приговоров ему назначено 22 года колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме.

Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего. В его пользу взыскано 500 тысяч рублей.