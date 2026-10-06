Прокуратура просит суд оштрафовать производителя вакцины "Мультикан-8"

Прокуратура просит суд оштрафовать компанию "Ветбиохим", которая производит вакцину для животных "Мультикан", за реализацию недоброкачественных лекарственных средств.

Заявление поступило в суд 29 сентября, но пока оставлено без движения из-за отсутствия информации о получателе штрафа и реквизитов для его перечисления.

"Ветбиохим" грозит штраф от 1 миллиона до 5 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве началось расследование из-за использования поддельного паспорта качества ветеринарной вакцины. Дело возбуждено по материалам проверки столичной прокуратуры. В правоохранительных органах сообщили, что речь идет о компании "Ветбиохим".

11 сентября Россельхознадзор выпустил приказ, которым обязал изъять из обращения и уничтожить лекарственный препарат для ветеринарного применения "Мультикан-8" серии 20 со сроком годности до января 2028 г. Производитель вакцины - российская компания ООО "Ветбиохим". Позже специалисты Россельхознадзора нашли в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для них вирус болезни Ауески.