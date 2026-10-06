06 Октября 2026
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Происшествия Московская область
Фото: Накануне.RU

В Подмосковье до двух человек выросло количество жертв ночной атаки БПЛА

В Москве до двух выросло количество погибших в результате ночной атаки беспилотников. В Барыбино спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома тело 71-летнего мужчины. Еще одна находившаяся в доме женщина пострадала.

Также ранее была подтверждена гибель 20-летнего парня в посёлке Радумля.

Всего в результате атаки пострадали девять человек.

В семи муниципалитетах пострадали 47 частных домов. В селе Лобаново повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Кроме того, повреждены три автомобиля. В деревне Литвиново произошло небольшое возгорание на складе, его уже потушили, написал в своём telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в период с 20.30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве.

Теги: БПЛА, беспилотники, атака


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Развитие сюжета:

Ранее 06.10.2026 10:35 Мск В Домодедово от БПЛА пострадали семеро, в том числе ребёнок

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Ранее 06.10.2026 07:45 Мск Подмосковье атаковали беспилотники: один человек погиб, шестеро пострадали

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