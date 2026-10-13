В Геленджике состоялся финал всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо"

Во Дворце культуры Геленджика накануне состоялась торжественная церемония закрытия 45-го финала всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Соревнования объединили лучших школьников со всей страны.

В течение шести дней участники демонстрировали знания правил дорожного движения, навыки оказания первой помощи и фигурного вождения на шести тематических станциях.

С приветственным словом к финалистам обратился начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. Он высоко оценил уровень подготовки ребят и назвал каждого из них образцовым примером для окружающих.

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Юлия Сачко поблагодарила школьников и их наставников за профессионализм и вклад в пропаганду безопасности.

Первое место и звание абсолютных чемпионов завоевала команда Калининградской области. Серебряные медали достались представителям Тюменской области, а бронзу завоевала команда Московской области.

Участникам и их руководителям вручили дипломы, кубки и памятные подарки.