Тимур Иванов может стать фигурантом пятого уголовного дела

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов может стать фигурантом еще одного, уже пятого по счету уголовного дела. Речь идет о хищении на 9 млрд руб. Другой фигунанткой этого дела будет первый заместитель министра строительства ДНР Юлия Мерваезова, ее арестовали на прошлой неделе. По данным "Коммерсанта", чиновница уже заключила досудебное соглашение со следствием и дает показания.

Сообщается, что в деле есть и другие фигуранты – военные чиновники из Минобороны и строительные подрядчики.

Речь идет о госконтрактах 2020-2021 гг. на строительство объектов для военных городков в ряде сибирских регионов и Мурманской области.

Иванов является фигурантом четырех уголовных дел. По одному из них он уже приговорен к 13 годам лишения свободы.