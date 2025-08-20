ЕС обсудит новый пакет антироссийских санкций до конца августа

Очередной, 19-й по счету пакет санкций против России будет рассмотрен главами МИД стран Европейского союза до конца августа текущего года.

Как сообщила в соцсети Х глава евродипломатии Евросоюза Кая Каллас, это произойдет на неформальной встрече в Брюсселе. По ее словам, ЕС продолжит преследовать военную экономику РФ.

Каллас отметила, что включила эту тему в список главных тем повестки дня для обсуждения на следующей неделе с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС.

Ранее представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что Евросоюз не намерен смягчать антироссийские санкции в случае перемирия в рамках дипломатического урегулирования на Украине.