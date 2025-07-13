В Перми закрылся зоопарк на Монастырской улице

Сегодня в Перми после более 90 лет работы закрылся зоопарк на Монастырской улице, передает корреспондент Накануне.RU.

В последний день работы для гостей подготовили прощальную программу, включающую показательные кормления животных и тематические экскурсии.

Закрытие связано с переездом животных и оборудования в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный.

"В скором времени Пермский зоопарк на площади 25 га откроет свои двери на новом месте: на ул. Свиязева, 17в. Мы обязательно оповестим пермяков об этом событии", - сообщили в пресс-службе зоопарка.



