Наказаны четверо участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

В Минеральных Водах (Ставропольский край) наказаны четверо жителей Дагестана – участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Получили срок Арсен Арбулиев, Малик Алиев, Саидапанди Абдулазизов, Нажмудин Абакаров.

Каждый получил по 10 лет колонии общего режима, сообщает прокуратура Ставропольского края.

Напомним, 29 октября 2023 г. толпа мужчин численностью более 1 тыс. устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля. Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей. Сообщалось, что задержаны порядка 60 человек.

После задержаний глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на слова экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова о прощении участников беспорядков. Меликов заявил, что злоумышленники равны перед законом, а те, кто устраивал погромы в аэропорту Махачкалы, понесут ответственность.