06 Марта 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Свердловский областной суд

Имущество экс-депутата Гайсина арестовали по делу фармацевтического предприятия "Уралбиофарм" 

Фармацевтическое предприятие "Уралбиофарм" смогло добиться обеспечительных мер в отношении бывшего руководство, в число которого входит и бывший депутат Госдумы Малик Гайсин. Речь идет об убытках в размере более 22,7 млн рублей, которые понесла организация. На это сумму, по решению Арбитражного суда Свердловской области, и было арестовано имущество бывших участников совета директоров.

"Уралбиофарм" заявляет, что указанная сумма вполне существенная и могла быть направлена на реализацию госконтрактов и производство лекарств, что в сегодняшних реалиях, а именно проведении специальной военной операции, является первостепенной задачей. Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на материалы дела, суд счел эти доводы убедительными.

Обеспечительные меры наложены на имущество Малика Гайсина, его сына Айдана Гайсина, Гульсины Муллахметовой, Игоря Мороза и Станислава Гришелева.

Теги: Уралбиофарм, Гайсин, арест, имущество


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