Ишимские хирурги провели сложную операцию 70-летней пациентке

Ишимские хирурги во время одной операции избавили 70-летнюю пациентку от двух заболеваний, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Пациентка - жительница Казанского района - поступила в Областную больницу № 4 Ишима с жалобами на боли в правом подреберье и с грыжей, которая увеличивалась в размерах.

После тщательного обследования врачи приняли решение о проведении лапаротомической операции. Сначала хирурги устранили грыжу и установили сетчатый имплант, затем удалили желчный пузырь.

Операция длилась два с половиной часа, ее провели хирург Антон Шерстнев и сосудистый хирург Мансур Косимов.

"Пациентка уже может вставать и ходить. В ближайшее время ее выпишем на амбулаторное лечение. Ей предстоит восстановительный период под наблюдением врачей. Важно, чтобы она соблюдала режим питания и физической активности, что поможет ускорить процесс восстановления", - сказал хирург Антон Шерстнев.

Случай успешного одновременного лечения двух заболеваний — это яркий пример мастерства медиков и сложности проведённой операции. Врачи Областной больницы № 4 продолжают внедрять современные методики и технологии в свою практику, что позволяет достигать отличных результатов и обеспечивать высокий уровень медицинской помощи. Ежегодно в Областной больнице № 4 Ишима проводится около 9 000 различных операций.