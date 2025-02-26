26 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Трамп: США хотели бы приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России

Американские власти хотели бы приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. "Я бы хотел купить минералы и российских земель, если мы можем. У них тоже есть очень хорошие редкоземельные элементы. Они обе производят, я бы сказал, и нефть, и газ. Смотрите, это здорово, это здорово и для России, потому что мы можем заключать сделки, которые будут задействовать очень ценную, но не используемую землю. Что-то вроде этого может произойти", - указал глава государства журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов. У РФ на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине, и Москва готова предлагать их заинтересованным партнерам. По словам главы государства, если американские компании будут работать в РФ, они и "будут зарабатывать прилично".

Теги: Трамп, США, Украина, Россия, преродные ресурсы


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