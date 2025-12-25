В России начались перебои с поставками популярного нейролептика для терапии шизофрении

В России из аптек стал исчезать препарат "Сероквель". Это один из самых популярных оригинальных препаратов для терапии шизофрении, психозов, биполярного расстройства и других подобных заболеваний.

Причина нехватки – передача прав на препарат от британско-шведской AstraZeneca к немецкой Cheplapharm и перенос производства. На пациентах это сказаться не должно, потому что у препарата есть много аналогов с таким же, как и у оригинала, действующим веществом.

"Сероквель" на основе квентиапина вывела на рынок в 1997 г. AstraZeneca. В 2012 г. патент на него истек, и через семь лет после этого компания передала права на это средство в Европе, включая Россию, немецкой Cheplapharm Arzneimittel. В России регистрационные удостоверения на это лекарство немецкой стороне перешли летом 2025 г., пишет "Ъ".