Здравоохранение Томская область
Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

Еще около 80 специалистов трудоустроились в медучреждения Томской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Кадровый состав системы здравоохранения Томской области активно пополняется молодыми профессионалами. Так, с начала 2025 года по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районы региона прибыли на работу 78 специалистов. Из них 56 врачей и 22 средних медицинских работника. Всего в федеральных программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Томской области с 2012 года приняли участие более 1,5 тысяч медиков разных специализаций. В 2024 году в рамках этих проектов на работу в областные госучреждения сферы здравоохранения было трудоустроено 128 специалистов, из них 78 врачей и 50 средних медицинских работников.

Напомним, земские программы реализуются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который инициирован Президентом.

(2025)|Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

В Томской области доктора и медсестры приступили к работе в Шегарской, Колпашевской, Светленской, Первомайской, Томской, Кожевниковской, Бакчарской, Зырянской, Молчановской, Каргасокской, Асиновской, Чаинской районных больницах. А также в Лоскутовской районной поликлинике, Стрежевской городской больницк, Томском фтизиопульмонологическом медцентре и других учреждениях.

(2025)|Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

«Проект «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действительно показал высокую эффективность в решении проблемы дефицита медицинских кадров на селе, позволил существенно улучшить кадровое обеспечение сельских медучреждений. Основной эффект – приток кадров, в том числе молодых специалистов, которые обладают современными знаниями и навыками работы с новым оборудованием. По поручению Президента РФ программы продлены до 2030 года», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

(2025)|Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

Согласно программам, размер единовременной компенсационной выплаты для специалистов в здравоохранении определен в размере от 1 до 2 млн рублей для врачей и от 500 тысяч до 1 млн рублей для средних медицинских работников. Размер варьируется в зависимости от места расположения медорганизации - ем дальше от Томска, тем больше размер выплаты. Что касается малых городов, то в них размер выплаты составляет 1 млн рублей для врачей и 500 тысяч рублей для средних медицинских работников.

(2025)|Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

Как пояснили в департаменте здравоохранения Томской области, с перечнем медицинских организаций и специальностей для заключения договоров по «земским» программам можно ознакомиться на на сайте департамента.

(2025)|Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

Специалисты для заключения договора о трудоустройстве могут обратиться в медицинскую организацию или отдел кадровой политики облздрава по телефону: 8 (3822) 999-101 (доб. 2814).

Теги: земский доктор, специалисты, трудоустройство, департамент здравоохранения томской области, роберт фидаров


