"Газпром" взял под контроль Aurus

Структура "Газпрома" стала владельцем контрольного пакета отечественного производителя автомобилей класса люкс Aurus. Речь идёт о покупке доли в 51%, которая состоялась ещё летом текущего года.

Контрольный пакет приобрел "Газпром тех" – "дочка" "Газпрома", учрежденная в 2023 г. для объединения активов в сфере авиации, судостроения и автопрома. Сумма сделки могла составить 12-13 млрд руб., пишут "Ведомости".

При этом время для подобных сделок явно не лучшее для Газпрома. В 2024 году чистый убыток компании составил 1,076 трлн рублей. На этом фоне тарифы на газ в России растут ускоренными темпами. Например, с 1 июля стоимость природного газа для отопления подорожала сразу на 20%.